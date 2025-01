PIEGARO - È stato pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno l’avviso per i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità“ finanziato con il Pnrr. Si tratta di una iniziativa finalizzata a promuovere l’autonomia delle persone con disabilità attraverso la rimozione delle barriere nell’accesso all’abitazione e al mondo del lavoro, rese possibili anche attraverso la tecnologia informatica. Il programma personale di ciascun beneficiario dovrà comprendere tre linee di intervento interconnesse tra loro, di cui la prima è propedeutica alle altre due: progetto individualizzato, abitazione, lavoro. La definizione e attivazione del progetto individualizzato in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità. L’abitazione: le persone con disabilità, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa in due gruppi appartamento appositamente adibiti a Piegaro e potranno sperimentare percorsi di autonomia in co-housing. Infine, lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza. Saranno ammesse 12 persone e le domande si possono presentare fin da oggi; info sul sito dell’Unione.