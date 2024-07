"L’Auri non può modificare il Piano regionale dei rifiuti"

"Il compito della programmazione, nella gestione regionale dei rifiuti, ricade sull’Assemblea legislativa e non sull’Autorità umbra per i rifiuti e l’idrico. Le scelte pertanto fatte, con riferimento al nuovo piano regionale dei rifiuti, non vengono messe in discussione dai mutamenti negli equilibri che si sono determinati all’interno dell’Auri". È quanto dichiara il vicepresidente della Regione e assessore all’Ambiente, Roberto Morroni, in merito all’elezione del nuovo presidente Andrea Sisti. "Vorrei far presente a Pd e M5S – dice Morroni –, con riguardo al Piano regionale dei rifiuti, che nei giorni scorsi la Commissione europea ha comunicato che il nuovo Piano predisposto dalla Giunta regionale e approvato dall’Assemblea legislativa, soddisfa appieno quelle che sono le linee di indirizzo sancite dall’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti, e per questo motivo ha ricevuto anche lo sblocco dei fondi strutturali finalizzati a queste attività".