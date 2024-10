L’attrice Simona Cavallari madrina del Corteo storico

TREVI Una ‘stella’ del teatro e del piccolo e grande schermo ospite del Corteo storico del Palio dei Terzieri: Simona Cavallari questa sera sarà la “madrina“. L’attrice capitolina, protagonista di diversi film di grande successo sul piccolo schermo come La Piovra, Pizza Connection e la serie Sospetti, sul grande schermo ha interpretato film come Amore nello Specchio e Prima del Tramonto. Sarà a Trevi grazie all’amicizia che la lega a Francesca Lovelok. Il Corteo dà il via al ricco cartellone dell’Ottobre Trevano del 2024. Sono 500 i figuranti in costume medievale che sfileranno lungo le piazze e le vie del centro storico in una suggestiva ambientazione Medievale. Alla fine del Corteo, dopo la benedizione dei carri, il momento più atteso dei Priori dei Tre Terzieri è rappresentato dal sorteggio dell’ordine di partenza della corsa dei carri al Palio dei Terzieri, in programma domani. Una corsa contro il tempo con un carro agricolo dal peso di 430 chilogrammi sospinto da venti popolani di ogni Terziere lungo un percorso di 800 metri in salita, da Porta Nuova a Piazza Mazzini. Qui La Mora (busto ligneo raffigurante una donna-guerriero) aspetta che il ’Balio’, popolano al quale è affidato il gesto conclusivo della corsa, le strappi la chiave della mano destra per aprire la porta della Torre Civica e dare il tocco di campana conclusivo che decide la gara. Corsa contro il tempo con occhio alle irregolarità.

C.Lu.