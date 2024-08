L’attivista Laura Santi affetta da sclerosi : "Vorrei abbracciarlo"

Vorrebbe dare "un abbraccio" a Oliviero Toscani, "dirgli grazie per essersi messo in gioco", Laura Santi, attivista dell’associazione Coscioni, affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla che ha chiesto di poter completare le procedure per accedere eventualmente al fine vita. "Mi ha colpito tanto anche se è una situazione diversissima dalla mia" ha detto Santi del fotografo che in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato di essere affetto da una malattia incurabile, l’amiloidosi.