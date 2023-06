Latita il bando per le case popolari Protesta regionale domani in città

TERNI Manifestazione regionale a Terni dei sindacati di inquilini e assegnatari (Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini). Domani alle 10 sit-in davanti alla Prefettura per "sensibilizzare sui gravi ritardi del bando per le case popolari in Umbria e più in generale per rivendicare il diritto alla casa". "Da oltre quattro anni il bando per le case popolari non viene pubblicato in Umbria – spiegano i promotori - e tale ritardo comporta gravissime conseguenze per i nuclei familiari che versano in condizioni economiche difficili. Migliaia di persone non hanno la possibilità di sostenere i costi dei contratti di locazione nel mercato privato. Inoltre non è più rinviabile una campagna regionale di recupero delle centinaia di alloggi Ater non assegnabili per problemi di compatibilità con le normative". Alla manifestazione aderisce la Giunta comunale. "Come Comune – afferma l’assessore Giovanni Maggi - siamo nel paradosso di disporre di 25 alloggi Ater sfitti che però non possiamo assegnare perché la Regione non ha ancora aperto il bando per la nuova graduatoria".