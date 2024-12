L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha ricordato Marcello Pucci Boncambi

I soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Perugia, dopo le celebrazioni per la ricorrenza della patrona Santa Barbara dello scorso 4 dicembre, sono tornati a riunirsi per un altro importante anniversario: gli ottanta anni dalla morte del capitato di fregata, medaglia d’oro al valore militare, Marcello Pucci Boncambi. Hanno partecipato alla cerimonia, al cimitero monumentale di Perugia, il presidente nazionale dell’Anmi, ammiraglio di squadra Pierluigi Rosati, il consigliere nazionale Paolo Bruognolo, il delegato regionale Sandro Galli, il presidente del gruppo Anmi di Perugia, Pietro Principale, numerosi soci dell’Anmi e delle altre associazioni d’armi, il vicesindaco Marco Pierini in rappresentanza del Comune di Perugia e il maresciallo Pietro Schillaci per il Comando Militare Esercito Umbria. A presiedere il solenne momento della benedizione è stato don Francesco Benussi. "Marcello Pucci Boncambi è tra i personaggi che l’amministrazione comunale ricorda il 25 aprile e il 2 novembre di ogni anno – ha detto il vicesindaco Pierini -. Cerimonie come queste per noi non rappresentano solo atti formali perché sono un riconoscimento al valore della memoria, che può essere statica e restare chiusa nei libri di storia o nei ricordi che si stemperano fino a svanire, oppure, come noi auspichiamo, divenire attiva e restituirci, così,

energia vitale".