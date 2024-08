L’asilo "Tantetinte" apre le porte ai genitori. Venerdì la presentazione

1 Venerdì i genitori sono invitati per conoscere il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”. A partire dalle 18.30 ci sarà la presentazione dell’anno educativo 2024-2025 nella struttura gestita da Polis società cooperativa sociale. Un momento per scoprire l’offerta pedagogica e le peculiarità del servizio educativo, aperta anche alle famiglie interessate all’iscrizione per il prossimo anno educativo, che potranno visionare spazi, conoscere il personale ed il progetto pedagogico. Il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee” si trova al Percorso verde di Pian di Massiano è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30 e accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi con laboratori per la fascia 0-6 (Progetto Pillole 0-6 della Rete Lilliput), concorrendo all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini.