L’Asd Gubbio festeggia Amichevole e premiazioni

GUBBIO – L’ASD Rugby Gubbio 1984 è pronto a festeggiare la cavalcata dello scorso campionato con una giornata ricca di eventi ed attività legati allo sport dalla palla ovale. A partire dalla mattinata di oggi, quando alle ore 10 al campo in località Coppiolo si sfideranno in amichevole i Centauri U18 – un progetto di tutoraggio tra Perugia Junior, Gubbio, Città di Castello, Foligno e Ternana – e i pari età del Valpolicella, a chiusura di un gemellaggio tra il Rugby Gubbio e il Valpolicella Rugby che si protrae da giovedì 31 ed ha coinvolto sia i Centauri U18 che la prima squadra eugubina. Al termine del match, alle ore 12, presso la Cooprogetti in via Thomas Edison 5, si terrà la premiazione della Prima Squadra che lo scorso campionato, sotto la guida tecnica di Gianluca Gamboni, ha conquistato uno storico traguardo, quello della promozione in Serie B. All’evento parteciperanno il Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti e il Presidente del Comitato Regionale Umbro Rugby Egiziano Polenzani. La giornata si chiuderà con la partita “Rossi vs Blu”, un’amichevole tra i giocatori della squadra Senior del Rugby Gubbio, in vista anche dell’inizio del campionato previsto per l’8 ottobre.