Lascito bibliotecario della famiglia Neri. Alla scuola Pascoli donati mille volumi

Più di mille volumi raccolti negli anni da Giuseppe Neri e Maria Gabriella Spadoni, enciclopedie e relativi aggiornamenti, libri di narrativa, testi scientifici sono stati donati ieri dai figli Sandro, Sergio ed Enzo alla scuola media Pascoli dove la loro mamma ha insegnato fino alla pensione. Giuseppe e Maria Gabriella non ci sono più, ma quei libri sì e saranno a disposizione dei ragazzi di oggi così che, leggendoli, possano trovare spunti critici e conoscenze per crescere ed essere sempre più consapevoli di quello che la vita propone. I volumi di questo lascito bibliotecario sono esposti nei mobili della scuola secondaria di primo grado Alighieri-Pascoli e nel corso della cerimonia di donazione, già gli studenti hanno presentato alcune ricerche svolte grazie a quei libri. La donazione dei figli è stata possibile con l’impegno dell’associazione Elisa 83 di Adolfo Orsini e della moglie Piera Cesarini a favore in questo caso dei giovani e delle future generazioni; insieme a loro anche Paolo Lupattelli recentemente scomparso, ma che si era adoperato proprio per mettere in contatto la scuola con l’associazione e la famiglia. I figli Sandro, Sergio ed Enzo Neri si sono detti "sicuri che questa decisione sarebbe stata molto apprezzata anche dai nostri genitori che hanno dedicato la propria vita e attività professionale all’insegnamento. In particolare, ci rallegriamo dell’opportunità offertaci di poter donare i loro e i nostri libri alla scuola dove nostra madre ha insegnato, con dedizione ed entusiasmo, fino al suo pensionamento. I libri che compongono questo lascito, raccolti non senza sacrifici in tanti anni, sono di carattere sia enciclopedico che specialistico, sia umanistico che scientifico, e provengono da alcune fra le più prestigiose case editrici d’Italia". Il dirigente scolastico Filippo Pettinari ha definito "la donazione e il progetto che la circonda, ricca di significati e messaggi positivi per gli studenti e le loro famiglie".

Il presidente di Elisa 83 Adolfo Orsini ha specificato che "per quanto riguarda la donazione del lascito bibliotecario della famiglia Neri la nostra associazione ha organizzato il trasporto di tutti i libri e relativa catalogazione per poi consegnarla all’istituto". Anche il vicesindaco Giuseppe Bernicchi, ha sottolineato il valore del messaggio racchiuso "in questa iniziativa di solidarietà, cultura e promozione. Progetti di grande significato sociale, uno dei tanti che sta portando avanti l’associazione Elisa83".