L’artista tifernate Alessandra Chieli apre la stagione di Anghiari

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà lo spettacolo "Il canto sulla polvere, invocazione a Ingeborg Bachmann" che vede protagonista l’attrice tifernate Alessandra Chieli ad aprire, in anteprima, la stagione teatrale 2025 del Teatro di Anghiari, sabato 29 marzo alle ore 21. L’attrice, regista e musicista Alessandra Chieli, (reduce da una importante produzione Netflix che sarà in programmazione dal prossimo autunno), è ora in scena con questo lavoro, sostenuto tra gli altri da Teatro Macondo, Residenza della Toscana, Armunia, Capo TraveKilowatt, che debutterà poi a Napoli all’interno del Campania Teatro Festival. Il gruppo che ha messo in scena lo spettacolo è composto quasi interamente da professionisti umbri e della Valtiberina toscana: Emma Tramontana assistente alla regia, Michele Mandrelli musiche e "disegnosonoro", Toni Virgillito musiche, Julianne Ricciardi disegno coreografico, Armida Kim per i costumi e Stefan Schweitzer per la supervisione tecnica luci e scene.