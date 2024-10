L’arte si svela Una domenica gratis al museo

Porte aperte ai tesori d’arte. Oggi, prima domenica del mese, si rinnova in Umbria l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso libero e gratuito a musei, monumenti, giardini, ville e parchi archeologici statali. Per l’occasione, i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria propongono un bel cartellone di eventi unici, pensati per far riscoprire a tutti la bellezza e il valore del patrimonio culturale.

Iniziando da Perugia, alla Galleria Nazionale dell’Umbria c’è l’ingresso gratuito, secondo i consueti orari di apertura (8.30 – 19.30) mentre all’Ipogeo dei Volumni (foto sotto) e Necropoli del Palazzone ci sono alle 10.30 e alle 12.30 due visite guidate tematiche speciali: i CelsAuri conducono il pubblico alla scoperta della mostra temporanea “Notizie Mendaci.. come al solito!” (parte del progetto “La Sottile Linea d’Umbria“ prorogato fino al 17 novembre) e la direttrice del sito Maria Angela Turchetti racconta la storia dell’antica famiglia Velimna. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria punta sul cinema con la proiezione alle 17, per PerSo Festival, di “Semidei“ di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta nella Sala Mario Torelli. Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto propone due visite guidate alle 11 e alle 17 con orario d’apertura che va dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

E ancora, nell’Area Archeologica di Carsulae a Terni c’è il Festival diffuso “La Valle Incantata” con l’evento “Muri per tutti“: alle 10.30 si parla de “Le tecniche costruttive nella città romana di Carsulae“ con info e prenotazioni allo 074.4333074.

Tappa a San Giustino dove Castello Bufalini (nella foto sopra) presenta alle 18 la proiezione del video di Fabrizio Billi “Sulle ali di un drone: San Giustino e il suo territorio visti dall’alto”. Da una settimana sono anche accessibili le nuove sale del percorso espositivo, la Sala dei Fatti romani e l’Appartamento padronale con ambienti quali la Sala di Apollo, la Stufetta degli amori di Giove e la Sala dei Fiumi, affrescati da Cristofano Gherardi (orario 9-13 e 15.18) Il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto propone alle 11 e alle 16 visite guidate gratuite a cura del personale e a Palazzo Ducale di Gubbio alle 15.30 c’è “Domenica al museo” con visita guidata gratuita, sempre a cura del personale. Visita anche al Tempietto sul Clitunno a Campello sul Clitunno, dove alle 17 si va alla scoperta di “Un piccolo gioiello longobardo”. Per tutta la giornata c’è l’ingresso gratuito anche alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato a Spoleto, al Teatro Romano di Gubbio, al Museo Paleontologico Boldrini di Pietrafitta, al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto e alla Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo.

Sofia Coletti