L’arte è in festa sotto le stelle. Trionfa la magia dei Vinarelli . Torgiano brinda alla creatività

Un brindisi all’arte, al vino e alla creatività più giocosa con la magia travolgente dei Vinarelli. Grandissimo successo per l’edizione numero 41 di una delle manifestazioni più amate e simboliche dell’estate umbra che lunedì sera ha portato migliaia di persone nel centro di Torgiano, lungo corso Vittorio Emanuele dove i Vinarelli sono tornati in scena, con quella formula ideata dalla Pro Loco che li ha resi segno identitario del territorio. Protagonisti indiscussi, come sempre, gli artisti: più di un centinaio, molti umbri ma anche tanti italiani e perfino stranieri. Intorno a una tavolata imbandita, in un tripudio di pennelli e colori rigorosamente diluiti con il vino, gli artisti hanno liberato la fantasia e l’ispirazione, realizzando, davanti agli occhi del pubblico, bozzetti estemporanei e dipinti preziosi. Tra gli ospiti anche il maestro livornese Mario Madiai, autore del manifesto 2024 dei Vinarelli e protagonista della mostra “In viaggio con Pinocchio”,, una delle venti da vedere nel borgo fino a domenica. Tante le istituzioni presenti alla festa. "Una serata meravigliosa – ha commentato la presidente della Regione Donatella Tesei – che ben dimostra il significato e il valore del mondo del vino". La Governatrice ha ricordato "i tantissimi turisti che in questo periodo stanno visitando città e borghi, un dato straordinario che fa bene all’economia e alla socialità". Prima volta ai Vinarelli da sindaca di Perugia per Vittoria Ferdinandi ("una notte magica, esempio di come i nostri territori sappiano esprimere creatività e bellezza"), presente anche Eleonora Pace, neo presidente del consiglio regionale. "La riscoperta dei borghi e il turismo di nicchia sono tornati di gran moda e l’Umbria ha saputo cogliere al meglio questa grande occasione".

Sofia Coletti