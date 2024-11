L’arte di Alinari Lo scatto diventa poesia. Le città di una volta per emozionare

Solo a vederla questa foto ti lascia con la bocca aperta. Meravigliosa!. E’ la Porta del Castello detta di San Martino (Orvieto) e sbuca dagli Archivi Alinari. Lo scatto risale ai primi del ’900 circa. Incastonata tra le mura della fortezza Albornoz, questa suggestiva costruzione un tempo era chiamata Porta Postierla e poi prese il nome di Soliana. La fortezza, edificata intorno al 1360 dal cardinale spagnolo che le diede il nome, laddove sorgeva la contrada di San Martino, fu territorio di aspre battaglie e, nei secoli, venne abbattuta e ricostruita più volte. Le antiche rovine delimitano i confini, dando forma a un panorama fatto di campi, boschi e colline che si stende fino all’orizzonte. In un unisono, in cui l’architettura va a ritmo con il paesaggio e le persone che animano la scena: storia e contesto geografico trasformati in poesia da chi era maestro della fotografia.

