“L’arte del cioccolato“. Eventi fino al 6 gennaio

Prosegue fino al 6 gennaio la “Cioccolarte, l’arte del cioccolato“ fra Palazzo della Corgna e il Nuovo Cinema Caporali: si tratta di una mostra che parla del cioccolato in tutte le sue declinazioni, artistiche, storiche, economiche e sociali, con video installazioni profumate al cioccolato e videomapping sulla facciata del cinema. Ben 25 artisti che espongono le loro opere “sul“ e “con“ il cioccolato, ideata e prodotta da Lagodarte Impresa Sociale con la preziosa consulenza del critico d’arte Andrea Baffoni e in collaborazione con l’associazione “La Casa degli Artisti di Perugia“ e il museo storico “La Casa del Cioccolato Perugina“, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castiglione del Lago, il patrocinio de “I Borghi più Belli d’Italia“ e inserita nel programma di “Luci sul Trasimeno“, la grande kermesse dedicata all’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. Hanno avuto un buon successo, ogni domenica pomeriggio dalle 15 alle 19, gli ormai famosi “Laboratori di pittura con il cioccolato“ organizzati dalla Casa degli Artisti di Perugia in cui soprattutto i piccoli, ma anche i grandi, si sono cimentati e divertiti a dipingere con il cioccolato: domenica 29 ultimo appuntamento. Numerose le sezioni, alcune delle quali particolarmente originali: si inizia con un omaggio degli artisti a Luisa Spagnoli e alla sua invenzione più famosa, il Bacio.