L’arte cinese contemporanea alla Biennale di Todi con l’installazione “Festività“ e tante mostre

E’ dedicata all’arte cinese la seconda edizione della Biennale di Todi che si inaugura domani con l’idea di portare l’arte negli spazi aperti della città, con un’azione che arricchisca i luoghi di significati inattesi. "Sono sempre stato convinto – dice l’ideatore, il gallerista Diego Costantini – che ogni epoca abbia un suo linguaggio, un sistema attraverso il quale esprimersi e farsi comprendere, dare e ricevere messaggi. Oggi, più che mai, l’arte contemporanea è capace di coinvolgere giovani, e non solo, di far riflettere e attenzionare i luoghi che la ospitano". Il taglio del nastro, domani alle 15, sarà sul prato antistante il Tempio della Consolazione dove verrà inaugurata l’installazione ambientale selezionata dalla giuria tra i molti progetti presentati : è “Festività’ di Du Jiaming (nella foto), artista vincitrice della Biennale 2024, nata in Cina nel 1995 che vive e lavora a Milano. In “Festività“ (che rimarrà esposta fino al 3 marzo) utilizza rami per riprodurre i fuochi d’artificio, diventati il simbolo della Festa di Santa Maria della Consolazione. Per inquadrale meglio la sua arte che utilizza elementi naturali e svela una profonda attenzione per l’ambiente e la salvaguardia dell’ecosistema, alla Tower Gallery prenderà il via una sua mostra personale. Ad aprire l’evento il concerto della cantante Chunxin Dou accompagnata dall’organista Anton Giulio Perugini. La Biennale prosegue sabato con l’inaugurazione alle 10 nella Sala delle Pietre della mostra con oltre venti capolavori dell’arte contemporanea cinese con cinque artisti di fama internazionale Yan Xu, Li Xu, Wang Chengdong, Gao Xintong e Zhang Zhan. Inoltre nella Sala Vetrata dei portici comunali verranno esposti i progetti che hanno partecipato alla seconda edizione della Biennale, per vedere come gli artisti, con il loro sentimento orientale, si sono rapportati a un capolavoro come il Tempio della Consolazione.