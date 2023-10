Largo al Palio de San Michele. La manifestazione entra nel vivo con lo spettacolo delle sfilate

È ancora lungo, quanto avvincente, coinvolgente e ‘veloce’ il cammino dell’edizione numero 61 del Palio de San Michele che vede in lizza i rioni di San Rocco, Sant’Angelo, Moncioveta e Portella impegnati nelle sfilate, nei giochi e nell’avvincente lizza, tutto nello scenario di piazza Mazzini. Dopo il via martedì sera, con la cerimonia d’inaugurazione, la benedizione degli stendardi e dei mantelli, sono questi i giorni delle sfilate, momenti assai attesi e spettacolari.

Dopo quella di San Rocco, dal titolo "A me mi!", ieri sera era in programma - avversità meteorologiche permettendo - l’esibizione di Sant’Angelo con "Catabasi". Oggi sarà la volta di Moncioveta con "L’apparenza in…glassa" (ore 22) e domani, sempre allo stesso orario, di Portella con "Il condomionio". Detto che tutte le sere sono aperte le taverne, ha preso il via anche la consueta gara gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra.

La kermesse ha cambiato veste proprio nella precedente edizione e, come ha testimoniato Matteo Santoni, presidente della Pro Loco, anche quest’anno seguirà quest’impronta. I giurati infatti non saranno più gli stessi che giudicheranno le sfilate del Palio ma altre figure, competenti in materia enogastronomica che, in anonimato, si recheranno presso le taverne con l’intento di degustare e valutare i piatti tipici proposti dai menù di ogni Rione. La Pro loco come ogni anno premierà il Rione vincitore pochi istanti prima della partenza della Lizza nella serata conclusiva del Palio, giovedì 28 settembre. La giuria tecnica 2023 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista). Durante il Palio de San Michele, sino al 29 settembre 2023, in tutto il territorio del capoluogo comunale nell’arco orario 20 - 6 sarà in vigore l’ordinanza sindacale che limita la somministrazione e la vendita di bevande.