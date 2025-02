L’Anguillara in piena dà respiro al Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO – E’ il canale Anguillara a regalare nel giorno di San Valentino il dono al lago Trasimeno, una enorme quantità d’acqua che l’affluente sta in queste ore portando verso il bacino. Un segnale positivo che arriva proprio nei giorni in cui si torna a discutere delle sorti del Lago.

"Sul caso ‘siccità del Trasimeno’ quella portata avanti dai Comuni è una lotta per e con le comunità e i cittadini, una lotta animata dalla speranza concreta che si realizzi un’azione coesa e coordinata delle Istituzioni a diversi livelli tesa a convogliare risorse ed energie verso l’obiettivo comune di tutelare il nostro lago. I risultati ci stanno dando ragione: 1 milione di euro per interventi tempestivi entro l’estate 2025 e la visita del Commissario straordinario Nicola Dall’Acqua, in programma nei prossimi giorni". Così, in una nota, Sandro Pasquali, presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Passignano sul Trasimeno, dopo l’approvazione – giovedì, in Commissione Bilancio alla Camera - dell’emendamento Dl emergenze che vede come prima firmataria la vicepresidente della Camera Anna Ascani e con l’assessore competente Simona Meloni in prima linea".

Oltre a dare attuazione al Piano Stralcio PS2 Trasimeno – Tevere per provvedere all’ordinaria manutenzione del lago Pasquali pensa ad un’operazione per tutelare l’ambiente, ma anche le attività economiche "per contrastare il rischio che l’emergenza idrica minacci anche la stabilità sociale".