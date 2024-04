Lanciatori di formaggio. Tifernati leader nazionali

CITTÀ DI CASTELLO – I lanciatori tifernati di forme di formaggio sul podio nazionale: incetta di titoli e medaglie ai recenti campionati italiani che per la prima volta, hanno visto vincere anche le atlete. A Rignano sull’Arno sabato 23 e domenica 24 marzo si è svolto infatti il Campionato Italiano del lancio del formaggio Figest. L’associazione Altotevere capitanata dal presidente Norberto Petricci ha partecipato con una folta rappresentanza che ha conseguito risultati ottimi nelle principali categorie di gioco. Gli atleti tifernati hanno gareggiato nelle varie categorie sia maschili che femminili. Nei 9 chili il veterano Sauro Martinelli è il nuovo campione italiano, terzo classificato Alessandro Pascolini e sesto classificato Massimo Giordani. Nella sezione 6 chilogrammi campione italiano Massimo Giordani, secondo classificato Domenico Nardi, quarto classificato Federico Morvidoni, quinto Alessandro Bruschi, poi Alessandro Pascolini, Matteo Paradisi e Sauro Martinelli. Nella categoria 3 kg quinto posto per Valter Carletti che ha partecipato anche alle gare per la categoria 1 kg piazzandosi al quarto posto. Infine nella categoria 3 kg femminile terza classificata Memé Pamela e quarta Luana Battistoni. Il prossimo appuntamento con le gare di lancio del formaggio è per il 27 aprile a Petrignano d’Assisi per il campionato italiano a coppie. Alla pluridecorata delegazione tifernate e al presidente dell’associazione "ASD Altotevere" Petricci sono giunte le congratulazioni del sindaco Luca Secondi e dell’assessore allo sport Riccardo Carletti: "Atleti e soci sono un vanto per la nostra città e portano avanti con risultati straordinari e titoli italiani come questi ultimi in Toscana, tradizioni di sport secolari e popolari che appartengono alla storia e ai costumi locali".