Ladro sorpreso a svaligiare il garage

TERNI Pluripregiudicato arrestato dalla polizia mentre svaligiava un garage di Borgo Rivo. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledi e a finire un manette è stato un 67enne campano. Grazie ad una segnalazione di un’auto sospetta alla centrale operativa, una pattuglia della squadra volante ha subitoi individuato la vettura segnalata, ferma davanti ad un garage, aperta, con la chiave inserita nel cruscotto ed il motore ancora caldo. In quel momento il 67enne è uscito da un garage ed ha poggiato a terra vari oggetti: un tassellatore, due smerigliatrici, una motopompa e varie lattine di bibite; indosso all’uomo sono stati trovati due cacciaviti, vari spadini per forzare le serrature e una torcia.

Nell’auto, gli agenti hanno trovato una bicicletta, una motosega elettrica, un borsone nero con abbigliamento sportivo, tre canne da pesca, latte, olio e un cavo elettrico industriale. La proprietaria del garage ha confermato che gli oggetti poggiati a terra erano i suoi e ha formalizzato la denuncia poco dopo in Questura. Dal controllo in banca-dati, è emersa una lunga scia di reati a carico dell’uomo: furto, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, tentato omicidio, danneggiamento, minaccia. Nell’udienza di convalida il giudice ha disposto nei cuoi confronti l’obbligo di dimora nella sua abitazione in provincia di Napoli.