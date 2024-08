“Il ladro dell’ospedale”: deruba i medici mentre aspetta di essere visitato

Perugia, 25 agosto 2024 – Era in attesa della visita e ha deciso di ingannare il tempo rubando. È stato scoperto, però, e arrestato dagli agenti della polizia di Perugia. È successo tutto in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, dove il personale sanitario aveva chiamato a intervenire gli uomini della questura in seguito al furto di effetti personali dei sanitari.

In particolare, spiegano dalla questura, gli operatori di polizia hanno accertato che un uomo, poi identificato come un cittadino straniero di origine nigeriana, classe 1995, si è reso responsabile del furto di due portafogli e di alcuni effetti personali appartenenti al corpo sanitario introducendosi in una stanza, appunto in uso al personale, mentre attendeva di essere visitato. Oltre ai portafogli, l’uomo ha sottratto anche documenti, denaro, due caricabatterie per cellulari ed un paio di occhiali di marca.

Gli ulteriori accertamenti condotti hanno permesso di ritrovare nella disponibilità dell’uomo altro materiale, fra cui chiavi, portafogli, carica batterie per telefoni cellulari ed una borsa da donna. Di tali ulteriori oggetti il 29enne non era in grado di darne contezza.

L’uomo, che è risultato gravato da precedenti di Polizia per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Perugia.

Il 29enne è stato anche denunciato: dovrà rispondere alla magistratura anche dell’accusa di ricettazione.