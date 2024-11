Ladro di pennarelli e album da disegno: bloccato all'uscita della scuola

Terni, 7 novembre 2024 - 20 scatole di pennarelli, 19 album da disegno e una macchinetta per la misurazione della pressione arteriosa: è l'insolito bottino che il ladro ha dovuto restituire ai Carabinieri che lo attendevano fuori della scuola.

L'uomo, 42 anni, era entrato di notte nella sede della scuola elementare Teofoli di via Baccelli a Terni, dove però era scattato l’allarme. Così attraverso le telecamere del sistema di sorveglianza ilpersonale scolastico, seguendo in tempo reale il percorso del soggetto all’interno dell’edificio, ha guidato con precisione l’intervento dei militari. In questo modo i Carabinieri hanno bloccato il ladro all’uscita con l'intera refurtiva. L'uomo era già noto per reati analoghi. Per lui è scattata la denuncia.