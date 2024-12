Ladri scatenati, cresce la paura: "La nuova zona residenziale presa di mira dalle bande"

Ancora colpi ladreschi, riusciti o solo tentati, nella zona di espansione, da tempo nel mirino dei malviventi. L’altro pomeriggio sono state prese di mira due abitazioni in via Piero Bargellini. In un caso è scattato l’allarme che ha messo in fuga i malintenzionati mentre nel secondo sono riusciti a entrare e a impossessarsi di oggetti, con un bottino in fase di quantificazione. Con modalità che stanno diventando canoniche visto che i colpi si sono verificati, in pochi minuti, fra le 17.30 e le 18, così come era accaduto nel pomeriggio nella frazione di San Vitale, dove i ladri, oltre ai danni per entrare, allo scompiglio provocato, si erano portati via anche la telecamera di videosorveglianza che aveva allertato il proprietario, consentendogli di rientrare in tempi rapidissimi, costringendo i ladri alla fuga, con successivo intervento della Polizia. Tornando ai colpi di ieri l’altro, c’è lo sconcerto di vedere la zona di espansione battuta a tappeto: via della Cooperazione, via Lorenzo Perosi, via delle Querce, via Fosso Caroncio, via San Benedetto, via Ada Negri. "Ancora furti nella zona di espansione; la più vulnerabile, Fossa Caroncia, presa di mira ancora una volta – le parole di sconcerto degli abitanti della zona –. Vorremmo, anzi esigiamo di sapere quali iniziative possono essere messe in campo dalle forze dell’ordine e dai nostri amministratori per far terminare questo stillicidio di decine di furti in un’area sostanzialmente piccola da tenere d’occhio. La domanda da queste parti, non più se arriveranno i ladri ma quando. E di certo non è l’unica area bersagliata del territorio comunale".