Ladri in azione sulla Contessa: svaligiato il bar ’San Bartolomeo’

GUBBIO – Torna a colpire la “banda dei soliti ignoti”, che continua a danneggiare attività commerciali e la serenità della città e degli operatori. Nella notte tra venerdì e sabato ha preso di mira il Bar San Bartolomeo, ai margini della statale Contessa, mettendo insieme un bottino che, pur nell’attesa dell’indispensabile inventario in corso, sarebbe di notevole entità. I ladri sono entrati forzando una finestra posta sul retro dell’attività in una zona completamente al buio. Una volta dentro hanno operato con assoluta tranquillità: dalla cassa hanno rubato circa 700 euro, hanno ripulito gli scaffali di sigarette di varie marche, blocchi di gratta e vinci, svuotate le slot machine e portato via direttamente, per non perdere tempo, una macchinetta cambiavalute. Al titolare, che non si aspettava certo di trovarsi di fronte ad uno spettacolo del genere, non è rimasto che avvisare le forze dell’ordine e sporgere denuncia. Immediato l’avvio delle indagini. Il “colpo” ricorda per certi aspetti, quello messo a segno nei giorni scorsi nella tabaccheria di corso Garibaldi.