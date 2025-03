“Ladre di Sabbia“ all’Auditorium San Domenico. Spettacolo multimediale svela una tragica realtà

C’è anche il fascino magico della sand art nello spettacolo multimediale “Ladre di Sabbia“ che gli Amici della Musica di Foligno portano in scena oggi alle 17 all’Auditorium San Domenico nel secondo appuntamento della stagione 2025. L’evento è nato in collaborazione con il Rotary Club e l’intero ricavato verrà devoluto alla Ong “Medici con l’Africa Cuamm”, la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

“Ladre di Sabbia” racconta la storia delle “schiave” costrette a rubare la sabbia sulle spiagge dell’arcipelago di Capoverde. Una vicenda che diventa un racconto di grande originalità attraverso le “visioni” create dal vivo, utilizzando proprio la sabbia, da Gabriella Compagnone, una delle artiste di punta di questa tecnica innovativa, la prima sand artist italiana. Sono di Marcello Fera invece le musiche composte per violino e orchestra d’archi sulle melodie del genere più diffuso nell’isola capoverdiana: la morna. Saranno eseguite dall’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e dallo stesso Marcello Fera al violino, mentre le parole saranno tutte nella voce narrante dell’autore del testo, Guido Barbieri, noto critico musicale. Con questo spettacolo il pubblico approderà sulle spiagge di Capoverde, nell’Oceano Atlantico, le più pure e incontaminate del pianeta. Dove però dietro la facciata da cartolina si nasconde il dramma delle “ladre di sabbia”, donne non sposate o vedove che non godono di protezione sociale e per sopravvivere, svolgono un lavoro faticoso, pericoloso e illegale: ogni giorno, dall’alba al tramonto, raccolgono la sabbia delle spiagge più belle per poi alle imprese di costruzioni. Informazioni e biglietti su www.amicimusicafoligno.it