L’addio di Todi a Lucio Pazzaglia

TODI – Dolore e cordoglio sono i sentimenti espressi, a nome dell’Amministrazione comunale e della città, dal sindaco Antonino Ruggiano per la scomparsa di Lucio Pazzaglia, tuderte, storico funzionario tecnico stradale della Provincia di Perugia, responsabile della manutenzione della rete stradale del comprensorio 4 della Media Valle del Tevere. Pazzaglia è deceduto nella notte dopo una grave malattia che lo ha strappato alla famiglia in un tempo brevissimo. Dipendente della Provincia fin dal lontano 1986, già responsabile della viabilità di altre zone del territorio perugino, era particolarmente apprezzato. "Come amministrazione comunale di Todi - scrive il sindaco - abbiamo sempre potuto contare sulla sua professionalità e disponibilità, sempre pronto a favorire la collaborazione tra le istituzioni a vantaggio della comunità locale. Nel ricordare lo spirito di collaborazione e di dedizione al lavoro, ci stringiamo alla moglie, ai figli e ai familiari tutti per questa grave e improvvisa perdita". Il funerale si terrà questa mattina, sabato 18 gennaio, alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale di Ponterio.