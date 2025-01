"L’acqua erogata dalla Vus è sicura e si può bere"

FOLIGNO – L’acqua erogata da Valle Umbra Servizi Spa è sicura. L’azienda che gestisce il servizio idrico della valle umbra rassicura i cittadini dopo il rapporto diffuso da Greenpeace e dopo la riunione con l’assessore regionale Thomas De Luca sulla questione del Pfas. "Come previsto dalle normative vigenti – dice Vus – viene assicurato un monitoraggio continuo e rigoroso delle acque destinate al consumo umano. I controlli vengono effettuati su circa 800 punti di prelievo (294 sorgenti/pozzi, 18 serbatoi, 468 punti della rete di distribuzione) e ogni anno l’azienda realizza oltre 2000 analisi (di cui quasi 600 chimiche e 1400 microbiologiche), seguendo un piano di campionamento concordato con USL Umbria 2. Questi controlli, condotti con metodologie scientifiche certificate, garantiscono che l’acqua erogata rispetta sempre i più severi limiti di legge". Vur riferisce che i monitoraggi Arpa non hanno rilevato tracce di Pfas nel sub-ambito 3. I cittadini, per accedere a questi dati, possono consultare il portale www.lacquachebevo.it, che visualizzare i dati aggiornati, sia dal gestore idrico che dalla Usl, sulla qualità dell’acqua potabile distribuita nelle abitazioni e nelle fontanelle pubbliche del territorio. "I cittadini possono continuare a consumare l’acqua erogata da VUS con assoluta tranquillità".