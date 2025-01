L’Acf Foligno adesso vuole confermarsi

FOLIGNO Oggi, sul terreno del Terranuova Traiana, l’Acf Foligno proverà a dare continuità al vincente percorso che ha caratterizzato la prima parte della stagione della sorprendente neo promossa formazione folignate che ha concluso il girone di andata al quarto posto della graduatoria. Una trasferta delicata, difficile per il potenziale tecnico della formazione toscana che durante la pausa natalizia è corsa ai ripari con gli arrivi di Zhupa e Degli Innocenti, ma anche e soprattutto perché dopo le festività il ritorno in campo rappresenta sempre una incognita. "Un appuntamento che l’Acf dovrà affrontare con la necessaria attenzione. Una sorta di nuovo inizio in tutti i sensi – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Alessandro Manni – per quanto riguarda il mantenimento della condizione. Qualche stravizio inconsciamente si può fare. Starà a noi essere bravi per gestire la partita per l’intero arco dei 90 minuti". Il girone di ritorno è un altro campionato. "Ed è così, perché i punti pesano di più, le squadre cambiano e gli avversari saranno diversi dopo gli arrivi di mercato. Incontreremo difficoltà, perché in casa il Terranuova ha costruito il suo campionato e hanno un bel seguito. Tra le mura amiche sono forti e daranno certamente l’anima". Manni non si sbottona sulle aspettative future. "Abbiamo 17 gare da affrontare l’una dopo l’altra puntando al massimo. Il bottino –continua il mister- che ci portiamo alle spalle è importante e ci dà buone garanzie per quanto concerne la salvezza. Ciò non deve significare che scenderemo in campo per concedere gloria all’avversario di turno, siamo decisi a ripeterci anche in questa seconda parte della stagione, durante la quale voglio continuare a vedere crescita e motivazioni, per provare a ripartire dalla prestazione vincente di Poggibonsi". L’Acf recupera Schiaroli che ha scontato il turno di squalifica e potrebbe rinunciare a Mancini e Nuti non al meglio della condizione. I possibili sostituti Zichella e Grea. Probabile formazione: Tognetti, Santarelli, Zichella, Schiaroli, Grea, Ceccuzzi, Settimi, Brevi, Hhribech, Tomassini, Calderini. Carlo Luccioni