Laboratorio permanente di giustizia sociale e pace. Il Comune ha aderito a “Città per la fraternità“

GUALDO TADINO - Il Comune ha aderito a “Città per la fraternità“. L’associazione, che ha la sede nazionale a Castelgandolfo, si prefigge di essere "una sorta di laboratorio permanente fra vari Comuni italiani che condividano esperienze positive da mettere in rete e moltiplicare, dove vengano in rilievo tematiche importanti come la pace, i diritti umani, la giustizia sociale e specialmente la fraternità universale". Vuole favorire anche "la conoscenza reciproca, lo scambio di informazioni e lo sviluppo della collaborazione tra quanti intendono lavorare per la fraternità". Assegna annualmente il premio internazionale intitolato a Chiara Lubich, che ha sviluppato in tutta la sua vita il disegno della fraternità. A "Città per la fraternità" possono aderire tutti i Comuni, pagando una quota annuale proporzionata al numero di abitanti: Gualdo Tadino paga 300 euro.