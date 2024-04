Laboratorio di lettura per i bambini: ora c’è la festa finale

PACIANO - Un “Premio Andersen“ riadattato per i bambini de L’Alveare. È un percorso lungo quattro mesi quello che sta coinvolgendo i piccoli alunni dell’Infanzia di Paciano in compagnia di Jole, il personaggio di fantasia dell’ultima fatica letteraria di Silvia Vecchini. Un testo che è valso alla scrittrice umbra il “Premio Andersen 2023“. Grazie al progetto voluto dal Comune dal titolo “TrasiMemo - Infanzia in Biblioteca: libri, artigianati, storie e paesaggi“, per i piccoli de L’Alveare da gennaio si sono spalancate le porte di Palazzo Baldeschi, per il laboratorio di lettura condotto dalla stessa Vecchini supportata dalle libraie Monica Fanicchi e Maria Grazia Virgilio.Il viaggio dei bambini con Jole terminerà il 18 aprile nel Giardino di Palazzo Baldeschi con un incontro aperto a genitori e nonni, in cui saranno presentati i risultati del progetto. "Dopo dieci anni scanditi da letture ad voce alta – commenta l’assessora Cinzia Marchesini – il ringraziamento va alle maestre Donatella Baldoni, Alessandra Pispica, Claudia Tosoni e alla Dirigente scolastica Aurelia Brita".