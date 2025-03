La vita di Luciano Meccoli è diventata un libro

GUALDO TADINO - “Luciano: una vita, tante storie“: la vita dell’ingegnere Luciano Meccoli, è diventata un libro. Curato da Paola Moriconi, già presidente della Pro Tadino, il volume è stato pubblicato dalle edizioni dell’Accademia dei Romiti a un anno dalla scomparsa dell’autore. Meccoli, molto legato alla sua città, nella quale era tornato a vivere in continuità col pensionamento, si era fatto apprezzare per il suo costante impegno in varie associazioni, tra cui la Pro Tadino, di cui è stato anche presidente, l’UniGualdo, l’Anaca, l’Amaned, l’Accademia dei Romiti, il Club alpino italiano, il Rotary Club; ha collaborato col Polo museale cittadino per la promozione del turismo e della cultura e per la salvaguardia e il restauro delle opere dei concorsi internazionali della ceramica, auspicandone la musealizzazione. La presentazione, avvenuta nella sala della mediateca del Museo dell’emigrazione, gremita di amici ed estimatori, tra cui i figli, coordinata da Valeria Biagiotti, ha visto vari interventi, tra cui quelli del sindaco Massimiliano Presciutti, di Pierluigi Gioia, rettore dell’Accademia dei Romiti, di Riccardo Serroni, direttore del mensile dell’Accademia, “Il Nuovo Serrasanta“. Il ricavato delle vendite del libro verrà destinato a contribuire al progetto solidaristico “Gualdo per Butembo“, che prevede la costruzione di un’infermeria in una zona periferica della città, nella Repubblica democratica del Congo.

Alberto Cecconi