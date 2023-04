La verità della maggioranza "Ritardi per il maltempo Attacchi per aver visibilità"

Sulle polemiche innescate dalla consigliera di opposizione Francesca Traica (Fdi) arriva la replica dell’assessore Fabio Duca (delega all’urbanistica, all’ambiente, ai trasporti e alle società partecipate) sottoscritta dall’intero gruppo consiliare di maggioranza. "In questi giorni la consigliera comunale Francesca Traica afferma di essere stata minacciata e offesa dall’assessore Fabio Duca, prendendo a pretesto quanto avvenuto nell’ultima seduta di Consiglio comunale, in occasione della risposta fornita, all’interrogazione presentata dalla stessa Traica e relativa "al protrarsi dell’occupazione suolo pubblico dell’albero sul lago del Natale 2022"". La frase di Duca finita nel mirino, con tanto di dichiarazioni di sostegno a Traica da parte degli onorevoli colleghi di partito Emanuele Prisco e Franco Zaffini è stata: "Consigliera, chi di spada ferisce di spada perisce" pronunciata durante la seduta del consiglio, nel momento del pieno confronto tra i due. Oggi Duca spiega, "come maggioranza che ha l’onere di governare questo territorio, crediamo che rendere pubblica la verità dei fatti sia un dovere e indice di rispetto per tutti i cittadini di Castiglione del Lago. Siamo sicuri del fatto che, anche in quest’occasione, la serietà, l’impegno e la dedizione profuse quotidianamente da tutti i rappresentanti della maggioranza, compito svolto nell’interesse dell’intera collettività, avrà la meglio su chi sfrutta ogni occasione e mezzo esclusivamente per fini personali e di visibilità, senza avere alcun scrupolo nemmeno per i tantissimi volontari che, per interi mesi e da anni, dedicano tutto il proprio tempo libero a organizzare eventi e manifestazioni che danno lustro e risalto a Castiglione del Lago, promuovendolo a livello nazionale e internazionale". Motivo del contendere appunto la multa che - secondo Traica - l’Unione dei Comuni ha girato al Comune di Castiglione del Lago per la mancata rimozione dei pali per l’installazione dell’albero luminoso, nei tempi stabiliti. Nella risposta Duca sottolinea il fatto che il ritardo è stato causato "dalle avverse condizioni meteo, infatti, Busitalia ha dovuto ritardare e poi ripianificare la rimozione. Ad oggi nessuna somma in più è stata pagata dal Comune di Castiglione del Lago rispetto a quanto pattuito con l’Unione dei Comuni del Trasimeno per l’occupazione dello specchio d’acqua per l’istallazione".