La “Turandot“ di Burini debutta alla Scala di Milano

E’ il grande giorno del regista perugino Massimiliano Burini. La sua versione della “Turandot“ di Giacomo Puccini, approda sul palcoscenico più prestigioso, quello de La Scala di Milano, dove sarà in scena oggi alle 15 e lunedì alle 11. Burini firma drammaturgia e regia di una rilettura adattata per un pubblico di bambini, intitolata “Turandot cuore di ghiaccio”: uno spettacolo musicale interpretato da una pianista (Gaia Luce Gervasini), una cantante (Claudia Belluomini), due attori (Ludovico Rohl e Adele Cammarata) e dal pubblico, che viene invitato a cantare un’aria dell’opera e a interagire con gli interpreti nei momenti clou. A Burini sono arrivate anche le congratulazioni della sindaca Vittoria Ferdinandi: "Approdare alla Scala di Milano, tempio della cultura musicale e operistica italiana – scrive – è la consacrazione del talento e delle capacità di Burini e come comunità ci riempe di orgoglio. E’ la conferma che Perugia è una fucina di talenti e che la nostra città è ancora oggi in grado di esprimere artisti di fama nazionale ed internazionale".