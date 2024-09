La tragedia sfiorata. Masso si stacca e piomba davanti al Santuario

Tragedia sfiorata a Terni. Ieri pomeriggio un enorme masso (di circa due metri cubi) si è staccato dalla montagna soprastante il santuario della Madonna dell’Ulivo, a monte del quartiere di borgo Rivo, ed è piombato sul sagrato del complesso. A renderlo noto sono stati i vigili del fuoco di Terni che ieri mattina si sono portati sul posto per verificare la situazione e le condizioni di sicurezza.

Per fortuna - come hanno precisato dal comando provinciale dei vigili del fuoco - nessuno è rimasto ferito nell’accaduto. Al momento del crollo non era presente nessuno sul posto.

Lo scorso fine settimana presso il santuario ternano, afferente la parrocchia di Santa Maria del Rivo, si è celebrata la tradizionale festa che coinvolge numerosi fedeli, della zona e non. Durante le successive verifiche, a poca distanza, è stato rinvenuto un altro grande masso di dimensioni maggiori.