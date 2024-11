La terza media 31 anni fa: e adesso di nuovo tutti insieme a cena

UMBERTIDE – Sono passati ben 31 anni da quando hanno lasciato la scuola media, ma sono ancora uniti. Per questo dopo un tempo cosi lungo gli studenti della 3A delle Mavarelli si sono riniti per una storica cena.

Tra loro sei "ex" ragazzi di Montecastelli, compagni di classe fin dall’asilo. A festeggiare Stefano Angeloni, Alessandra Bei, Francesco Biagini, Francesco Biccheri, Enrico Casagrande, Yuri Cuccarini, Silvia Epi, Nicoletta Finocchi, Sara Fornaci, Fabiola Gagliardini, Metteo Gildoni, Marco Luchetti , Sandy Luchetti, Elena Merli, Simone Merli, Francesca Minelli, Simona Minelli, Marco Orfanini, Valentina Pigliapoco, Nicola Pinzagli, Luca Ricci. ""È emozionante – dicono - vedere come, nonostante i decenni trascorsi e le distanze geografiche, la voglia di ritrovarci non è mai venuta meno. È sempre un po’ come tornare indietro nel tempo, anche se oggi siamo cresciuti".

Gli organizzatori sperano si essere in più alla prossima cena, magari con l’aggiunta di quale professore di quella storica ’Mavarelli’.