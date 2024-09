La Ternana torna a vincere al “Liberati“. Pratica-Pineto archiviata senza difficoltà

TERNANA

3

PINETO

0

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (20’ st De Boer), Corradini (20’ st Krastev), Damiani, Romeo, Cicerelli (20’ st Martella), Curcio (29’ st Donnarumma), Cianci (38’ st Donati). A disp.: Vitali, Maestrelli, Carboni, Patanè, Ferrante, Mattheus. All. Abate

PINETO (3-4-3): Tonti, Villa, De Santis, Dutu, Hadziosmanovic (1’ st Pellegrino), Amadio, Lombardi (17’ st Germinario), Borsoi, Del Sole (1’ st Chakir), Fabrizi (30’ st Gambale), Bruzzaniti (43’ st Ienco). A disp.: Marone, Barretta, Schirone, Ienco, Baggi, Giovannini, Marafini, Marrancone, Nebuloso. All. Cudini

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Marcatori: 34’ pt e 14’ st Cianci, 43’ pt Romeo

Note: Spettatori 3.984 (21 ospiti). Ammoniti: Borsoi, Corradini, Fabrizi, Dutu. Angoli: 5 a 2. Recupero: 1 e 3’

La Ternana torna alla vittoria in casa dopo quattro mesi, liquidando con merito il Pineto che si era presentato al “Libero Liberati“ ancora imbattuto e con un solo gol al passivo, peraltro subito su rigore. A decidere l’incontro in favore delle Fere sono state le reti di Cianci e Romeo nel primo tempo e, ancora, di Cianci nella ripresa. I rossoverdi hanno sempre controllato le operazioni di gioco e, con pazienza e tenacia, sono riusciti a scardinare la difesa avversaria che è stata costretta a piegarsi alla “forza d’urto“ di Cianci e compagni. Adesso, con i tre punti la Ternana accorcia le distanze dalle zone nobili della classifica e soprattutto immagazzina fiducia nei propri mezzi e nelle proprie possibilità, mostrando segnali di crescita che infondono ottimismo.

La prima vittoria in casa del campionato è giunta dopo due risultati positivi in trasferta, a dimostrazione che la squadra sta trovando pian piano il giusto assetto e i necessari equilibri. Mister Abate schiera dall’inizio Curcio e Cianci chiamati rispettivamente ad agire sulla trequarti e in attacco. Fere subito pericolose e scatenate con Casasola, che al 6’ costringe Tonti alla deviazione sopra la traversa con un tiro in area e poi (9’) lo impegna ad una ribattuta su una conclusione ravvicinata.

I rossoverdi fanno la partita e al 34’ passano in vantaggio con Cianci che fa secco Tonti con un tiro in area su cross di Tito. Il Pineto va in affanno e Romeo, al 43’, raddoppia approfittando di una respinta del portiere a conclusione di una bella azione costruita con Cianci. Nella ripresa il Pineto si fa vedere al 7’ con una punizione di Lombardi che termina a lato, ma al 14’ le fere spengono ogni potenziale velleità degli abruzzesi con un colpo di testa in area di Cianci che insacca con precisione e mette in ghiaccio il risultato.

Le attenzioni, adesso, passano nuovamente sulla società. La settimana entrante, infatti, potrebbe essere decisiva per la vendita del club rossoverde da parte dell’attuale patron, Nicola Guida. Proprio in relazione alla vicenda della cessione, nei confronti del presidente c’è stata forte contestazione da parte dei tifosi della “Curva Nord“ che hanno espresso tutta la loro preoccupazione riguardo le sorti future della società, sia prima della gara esponendo uno striscione, che a fine partita, quando i supporters delle si sono radunati ai cancelli del “Liberati“. Sul campo, comunque, la squadra di Abate non ha risentito delle fibrillazioni dell’ambiente riguardo alle problematiche societarie di questi ultimi giorni che attendono risposte entro breve tempo e che stanno mandando in fibrillazione la tifoseria..