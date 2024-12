La Ternana sfiora l’impresa. Bel gioco e tante occasioni . Ma a Pescara manca il gol

PESCARA 0 TERNANA 0

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Valzania, Squizzato, Dagasso, Cangiano (41’ st Tonin), Merola, Bentivegna (33’ st Ferraris). A disp.: Said, Profeta, Giannini, Meazzi, Tunjov, Staver, Moruzzi, De Marco, Saccomanni, Mulè, Arena. All. Baldini

TERNANA (3-5-2): Vitali, Maestrelli (23’ pt Curcio e dal 37’ st Ferrante), Loiacono, Martella, Casasola, Corradini, De Boer, Romeo (37’ st Aloi), Donati, Cicerelli, Cianci (46’ st Tito). A disp.: Franchi, Bellavigna, Capuano, Carboni, Patanè, Donnarumma. All. Abate

Arbitro: Zanotti di Rimini

Note: Spettatori 11.095 (378 ternani). Ammoniti: Cicerelli, Donati, Pierozzi, De Boer, Martella, Valzania. Angoli: 9 a 2. Recupero: 2’ e 3’

Il big match dell’"Adriatico" si è chiuso con un nulla di fatto, ma a recriminare sono le Fere che hanno costruito molte più opportunità rispetto agli abruzzesi per portare a casa la vittoria. Ad approfittare del pareggio tra le squadre di Abate e Baldini è stata la Virtus Entella che vincendo col Milan Futuro ha agguantato Ternana e Pescara in vetta alla classifica. Nel primo tempo la gara è stata caratterizzata da un pressing costante attuato da entrambe le squadre che si sono bloccate a vicenda neutralizzando, di fatto, lo sviluppo reciproco di azioni di particolare importanza. Il primo vero tiro della contesa è stato di marca rossoverde, autore Curcio che ci ha provato al 40’ dalla distanza ma Plizzari ha respinto coi pugni.

La seconda frazione di gioco, invece, è stata ben più movimentata quanto ad occasioni da rete soprattutto per merito della Ternana. Al primo minuto Curcio si è reso nuovamente pericoloso presentandosi solo davanti a Plizzari ma anziché servire Cianci, meglio piazzato, ha preferito concludere facendolo proprio addosso al portiere che ha deviato la palla. Il Pescara ha replicato al 6’ con una incornata in area di Valzania terminata a lato mentre al 9’ Plizzari ha negato il gol a Cianci e sulla ribattuta Donati, in area, è stato anticipato da un difensore. Le Fere hanno continuato a premere e al 23’ il portiere pescarese ha salvato anche su una conclusione in area di Cianci. Le Fere, dunque, hanno sfiorato l’impresa in trasferta chiudendo il 2024 con la conferma di poter lottare in pieno per l’obiettivo della promozione diretta.