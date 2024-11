La Ternana punta il derby. Nodi Cicerelli e Romeo

Tito è a posto, Romeo e Cicerelli non ancora. In vista del derby i riflettori sono puntati sui calciatori, per giunta titolari a tutti gli effetti, reduci da infortuni o comunque che hanno palesato problemi nella seduta di ripresa svolta martedì. Nell’allenamento di ieri mattina all’antistadio (nel pomeriggio la squadra ha lavorato in palestra), Tito è tornato ad allenarsi in gruppo. Il lavoro differenziato svolto dal mancino difensivo il giorno precedente potrebbe dunque essere stato determinato dal fatto che aveva giocato l’intera sfida con la Spal, successiva allo spezzone di gara disputato a Sestri quando era tornato in campo dopo aver saltato alcune partite per infortunio. Per Romeo e Cicerelli il lavoro è stato a carattere personalizzato. E’ un buon segnale, considerando che martedì i due erano rimasti fermi. Ma è ovvio che le condizioni del duttile centrocampista e dell’esterno d’attacco, anche nell’ottica di un impiego dal primo minuto, saranno seguite con atenzione da mister Ignazio Abate (foto). Romeo è reduce dal problema evidenziato durante la fase di riscaldamento in Ternana-Spal e in precedenza, a Sestri, aveva dovuto abbandonare il campo nella prima frazione a causa di una forte contusione al costato. E’ una problematica simile a quella di Cicerelli, che risente della forte contusione al fianco che sabato scorso lo ha obbligato a uscire anzitempo. Il suo recupero appare di fondamentale importanza, anche considerando che Abate non potrà contare sull’altro bomber Cianci, squalificato. Oggi le Fere si alleneranno al “Taddei“ alle ore 11 e scatta la modalità porte chiuse. E’ perfettamente riuscito l’intervento a cui Krastev si è sottoposto a Villa Stuart, dal professor Pier Paolo Mariani, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Augusto Austeri