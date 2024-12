La Ternana cerca gloria col Milan Futuro . E’ il "derby del cuore" di mister Abate

Le Fere sono obbligate a mantenersi in grande progressione. E’ importante non aumentare le distanze dal Pescara, vittorioso ieri a Gubbio , e tentare di staccare la Virtus Entella che domani sera sarà impegnata nella difficile trasferta di Arezzo. La sfida odierna con il Milan Futuro genera inevitabilmente tanti ricordi e sensazioni in Ignazio Abate, una vita in rossonero. "Per me è una partita particolare – spiega il tecnico della Ternana – e posso definirla un derby del cuore. Da una parte c’è una società che chiamo casa, in cui sono cresciuto, divenuto uomo e nella quale ho allenato per due o più anni la maggior parte dei ragazzi che andiamo ad affrontare. Dall’altra parte c’è una società che mi ha accolto, mi ha dato la chance di divenire allenatore professionista e in cui ogni giorno che passa mi sento sempre più legato alle persone. Mi ricorda le mie origini. C’è una grande e bella alchimia con la squadra e il direttore, grandi persone". L’avversaria e la gara: "Dal punto di vista tecnico credo che il Milan Futuro sia una delle squadre migliori del girone. Stanno facendo il loro percorso, devono crescere e se li lasci giocare possono farti molto male. Dovremo affrontare la partita di petto. Mi aspetto molto dai miei ragazzi, che vedo sempre più affiatati. Siamo in trincea e non dobbiamo alzare la testa. Abbiamo assenze, ma non voglio sentir parlare di emergenza". Abate sottolinea inoltre l’importanza del lavoro della squadra: "I ragazzi stanno facendo un grande percorso. Dispiace che in molti diano per scontato i risultati senza dare loro il giusto merito. Avete visto da dove siamo partiti. Oggi questi nostri giocatori interpretano il gioco con una sicurezza importante e riescono a giocare partite nelle partite".

LE SCELTE Mattheus (distorsione alla caviglia) si aggiunge nella lista-indisponibili ai lungodegenti Damiani e Krastev e a Corradini (ieri si è sottoposto all’intervento alla mano, Abate confida di recuperarlo in un paio di settimane). Con il probabile ritorno al 4-2-3-1, in mediana appare scontata la coppia Aloi-de Boer. In avanti sono pronti a tornare dal primo minuto Romeo e Curcio. Nel Milan Futuro il tecnico Daniele Bonera potrebbe variare diverse pedine rispetto alla gara di Coppa Italia di mercoledì scorso.

COSI’ IN CAMPO Stadio ’Libero Liberati’ ore 15.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Aloi, de Boer; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Magni, Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos; Jimenez, Zeroli, Chaka Traore; Turco. All.: Bonera. ARBITRO: Lovison di Padova.

Augusto Austeri