La tecnologia che aiuta Scatta ’Intaxi’. La App facilita e snellisce il servizio

InTaxi, un’applicazione disponibile per IOS e Android usata già in 15 città italiane, tra cui Milano, Torino, Genova, Roma, Bologna e Bari, e che già mette a disposizione più di 7mila taxi, è stata adottata dalla Cooperativa Tassisti di Perugia, che conta 36 autisti solo nel territorio comunale. La app è stata presentata dall’assessore al turismo Gabriele Giottoli, dal presidente della Cooperativa Tassisti Perugia Michele Vecchini, dalla responsabile Cna Fita Trasporto Marina Gasparri e dal vicepresidente dell’8585 Pietro Pinto e Alberto Baliello, amministratore di Microtek srl, l’azienda che ha realizzato la app. L’app consente di prenotare un taxi, di vedere la sigla del mezzo assegnato, il tempo di arrivo e il percorso seguito per arrivare al cliente, nonché di pagare direttamente con carta di credito. Non solo: il servizio viene fornito dal mezzo libero più vicino al cliente consentendo così di ridurre i tempi di attesa.

"Oggi per noi è importante essere qui – ha detto il presidente della Cooperativa Tassisti Perugia –. Questo momento è il frutto di un cammino intrapreso da lungo tempo per rendere più smart il nostro lavoro attraverso la digitalizzazione e il tentativo di entrare in contatto con i clienti in modo semplice e diversificato. Ecco perché il servizio può essere richiesto usando il nostro numero telefonico (075 5004888), il web, Whatsapp e, ora, anche l’applicazione che abbiamo adottato in prova".

L’assessore Giottoli ha espresso soddisfazione per "uno strumento che coniuga innovazione tecnologica e supporto al cittadino, un’applicazione dal funzionamento intuitivo che può agevolare l’utenza dei taxi e in particolare i sempre più numerosi turisti che scelgono la nostra città.