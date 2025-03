La stretta sulla sicurezza. Blitz, inseguimenti e arresti tra stazione e piazza Grimana

La stretta sulla sicurezza a Perugia è cominciata e i primi risultati si vedono. Operazione di controllo straordinaria tra centro e stazione nel fine settimana, due spacciatori arrestati e squadre speciali dei Carabinieri schierate in città. È quanto messo in campo dal Comando provinciale dell’Arma, che ha avviato pattugliamenti mirati sul territorio. Così, nella zona di Fontivegge, i militari hanno arrestato un 42enne tunisino, pluripregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo, per cercare di sfuggire al controllo, ha tentato la fuga nel sottopasso della stazione, ma è stato subito bloccato: oltre ad avere con sè 16 grammi di hashish, il tunisino era anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso pochi giorni fa dall’Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia, dovendo espiare una pena residua di un anno e sette mesi per reati commessi nel 2021. Per questo è stato portato in carcere.

L’intensificazione dei controlli non ha interessato solo l’area di Fontivegge ma anche il centro storico, dove i Carabinieri di Ponte San Giovanni e della SIO hanno fermato nei pressi del campo di basket di Piazza Grimana un tunisino, 40enne, il quale, vedendo arrivare i militari, ha tentato di allontanarsi precipitosamente. Inseguito e raggiunto è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish e 200 euro in contanti, provento verosimilmente dell’attività di spaccio della droga. Lo straniero, pertanto, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima dinanzi il Giudice del Tribunale di Perugia che ha convalidato il provvedimento precautelare eseguito e applicato all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera.