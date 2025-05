La ’Street art’ colora il borgo di Pietralunga

PIETRALUNGA – Il borgo di Pietralunga, già bellissimo con il suo carico di arte e storia, diventa ancora più accattivante grazie alla street art. Sono stati i ragazzi del paese infatti a realizzare un murales pieno di colore e forme evocative, secondo un progetto voluto dall’amministrazione comunale che ha coinvolto 15 giovani dai 14 anni in su i quali hanno realizzato su un muro posto all’incrocio tra via della Libertà e via Bruno Buozzi una vera e propria opera d’arte, lunga quasi venti metri e alta oltre due.

L’ opera è stata coordinata da Filippo Toscani, noto con lo psedudonimo "Rise the Cat", artista di strada e illustratore emiliano, da sempre impegnato con scuole, associazioni e centri giovanili nella progettazione di laboratori di arte murale. Un progetto che il sindaco Francesco Rizzuti, la vice Chiara Ruggeri l’assessore Federica Radicchi commentano così: "L’amministrazione comunale nell’ambito delle Politiche giovanili – un settore che molte volte viene sottovalutato e che invece tocca da vicino coloro che saranno i futuri cittadini – ha pensato di proporre ai ragazzi il progetto di realizzare un murales".

L’iniziativa - rimarcano gli amministratori - ha avuto come obiettivo "la riqualificazione di una zona del paese facendo fondere l’aspetto artistico, ricreativo e ludico con un’esperienza formativa e di senso civico, favorendo il rispetto del territorio e la tutela del patrimonio comune. Il progetto è stato poi ideato all’artista Rise che ha realizzato una bozza integrandola con le idee dei ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione".

Pa.Ip.