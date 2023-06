La storia in scena Perugia 1416, l’ora delle sfide

E’ l’ora di scendere in campo. Messe da parte polemiche e critiche per il discusso tema del corteo storico, “Perugia 1416“ inaugura ufficialmente la sua ottava edizione in scena fino a domenica. Dopo la prima conferenza, da oggi la rievocazione dedicata a Braccio entra nel vivo: alle 18 si tiene la Messa in Cattedrale, celebrata dall’arcivescovo Ivan Maffeis, seguita dalla cerimonia di benedizione del Palio, degli stendardi dei Rioni e degli atleti. Subito dopo in piazza IV Novembre ci sarà il concerto del Coro delle Cantarine e l’esibizione dei Tamburini di Porta Sole, con le danze medievali della Compagnia de Peroscia. E alle 21 torna la Festa campestre al giardino del Complesso di San Matteo degli Armeni con Intermezzi teatrali, tamburi e musica, danze e degustazioni. Da qui comincia la sfida tra i cinque rioni con la prima gara: il Tiro con l’arco storico, in notturna. Dal risultato della prima gara prenderà il via il lancio dei bandi di sfida tra i Rioni. Domani la seconda gara, la Mossa alla Torre, alle 17.30 in piazza Matteotti. Sul fronte dell’enogastronomia e dei sapori di una volta, alle 19.30 si riaprono (foto) le taverne di quattro Rioni: Porta San Pietro al Tempo Bono in via del Cortone, Porta Eburnea ai Giardini Carducci, Porta Santa Susanna in via dei Priori 96 e Porta Sant’Angelo in via dei Pellari. Ma tutta la città è in festa fin dalla mattina con le tante iniziative del cartellone: dalle 11 alle 12 c’è la mostra diffusa “Altera effigies, Perugia 1416 dietro le quinte, scatti rubati”, tra l’ex chiesa della Misericordia in via Oberdan e la Rocca Paolina, alle 16 in piazza della Repubblica si apre il banco informazioni e gadget della manifestazione e in contemporanea visita guidata alla mostra del Perugino alla Galleria Nazionale.

Altro cuore pulsante sarà la Rocca Paolina: alle 16.30 gli spazi espositivi del Cerp si animano con “Pagine di Medioevo”, mercato librario di volumi d’ispirazione storica e artistica tra Medioevo e Rinascimento, su Perugia e Perugino, con editori disponibili ad esaminare e valutare le proposte di aspiranti autori. Al via anche le mostre: “L’oro il ferro il sangue. Simbologia e colore della Cavalleria europea da Orlando a Braccio Fortebracci” a cura di Franco Cardini, “Piccolo Medioevo” dell’Unione Modellisti Perugia e ”Dal quartiere alla città“ con materiali e giochi per conoscere i rioni a cura della Scuola d’Infanzia Santucci. C’è anche il banco dei “Miniatori in miniatura” con Carla Mancini e i suoi “garzoni di bottega”. E alle 17 viene presentato il volume “La Battaglia di Sant’Egidio. 12 luglio 1416” di Maria Chiara Bisacci che ne parlerà con Marco Nicoletti alle 17. Intanto, in via Bonazzi sta nascendo la “Contrada dei Mestieri“, il mercato dimostrativo della tradizione artigiana umbra che si apre domattina.

Sofia Coletti