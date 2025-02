La stand-up comedy di Daniele Fabbri alla sala dei Notari

“Comìc Club“, il primo format di stand-up comedy in Umbria torna stasera alla Sala dei Notari: alle 21 è atteso Daniele Fabbri (nella foto), pioniere italiano della stand up comedy che torna in scena con un monologo di satira per celebrare i suoi quindici anni di attività con “Quando c’era lei”. "Leggendo il titolo – dice l’artista – la prima cosa che ci viene in mente è una persona specifica, ma possiamo fidarci? E se invece “lei” fosse riferito a una ex, e fosse uno spettacolo sui ricordi? E se invece “lei” fosse un concetto astratto a cui i giovani non credono più, tipo “la ragione” o “la pensione”? E se invece “lei” fosse proprio quella “lei”, ma non lo diciamo apertamente perché certa gente non ha il senso dell’umorismo?. Non è un caso che il mondo dell’intrattenimento in cui viviamo immersi sia sempre più distaccato dalla realtà".

Classe ‘82, Daniele Fabbri è attore, comedian, sceneggiatore, fumettista e podcaster: oltre alle numerose apparizioni in televisione e su web, ha scritto 25 spettacoli teatrali, è autore per programmi Rai e Mediaset. Biglietti sul circuito TicketItalia