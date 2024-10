La stagione Stelle a San Francesco al Prato

L’Auditorium San Francesco al Prato spalanca le porte alla nuova stagione. Dodici titoli delle meraviglie scandiscono la prima parte del cartellone di “Sanfra“ promosso da Mea Concerti in collaborazione con il Comune: in attesa della presentazione ufficiale, si svelano gli spettacoli in scena da domani a dicembre, scelti appositamente dagli organizzatori per valorizzare la bellezza del luogo, tra i più suggestivi, simbolici e identitari della città.

Si viaggia tra musica, stand up comedy, monologhi e momenti esperienziali, senza dimenticare il sociale e la solidarietà, in un itinerario ricchissimo e travolgente. Il primo concerto è domani alle 21 con Colin Stetson, artista che sfida le convenzioni del sassofono, utilizzando tecniche come la respirazione circolare e i multifonici: in tour a Perugia presenta il suo nuovo progetto “The love it took to leave you”.

Tris di spettacoli la prossima settimana: giovedì 24 “Discoverland in Tour” del duo di Pier Cortese e Roberto Angelini con la straordinaria partecipazione di Niccolò Fabi, in qualità di musicista aggiunto, tra folk, world music, pop e rock internazionale. Venerdì 25 spazio alla solidarietà con “L’arte di sognare a occhi aperti”, spettacolo dei ragazzi di Fiadda Umbria, per i diritti delle persone sorde e delle loro famiglie, con la regia di Domenico Madera. E domenica 27 l’Auditorium si illumina con “Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore”: è il concerto del pianista Luca Morelli, alla sola luce delle candele.

Si passa a novembre: sabato 9 c’è il “Gospel Connection Mass Choir” in un concerto che diventa un’ esperienza collettiva di gioia e spiritualità, la sera dopo, domenica 10 arriva Michela Giraud (foto sotto) con il suo nuovo show tutto da ridere “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”. Sabato 16 riflettori su Luca Barbarossa (foto sopra) che porta a teatro il suo fortunato libro “Cento storie per cento canzoni”: canterà dal vivo i brani dell’opera letteraria e ne racconterà retroscena, curiosità e contesto storico. Appuntamento d’eccezione mercoledì 20 con Blixa Bargeld e Teho Teardo che presentano il nuovo album “Christian & Mauro“ mentre giovedì 21 è la volta del comico Jonathan Canini nel monologo autobiografico “Vado a vivere con me”. Il primo dicembre note inclusive con “Gospel natalizio di beneficenza” con il Coro Cantori Umbri e La Brigata Indipendente, associazione che rappresenta i ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Giovedì 5 c’è “Solo Coppi temo”, format originale con Serse Cosmi, che si racconta tra sfide, promesse, passioni, vittorie e sconfitte. Si chiude (per ora) il 14 dicembre con Andrea Appino in un concerto con voce, chitarra acustica, armonica e parole.

Sofia Coletti