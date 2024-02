La stagione di “Blueside Jazz Club“ illumina Perugia. Musica, arte, cultura & vetro nel cuore dell’acropoli

Vetro, arte, cultura e musica nel cuore dell’acropoli. E’ ai nastri di partenza la stagione 2024 del “Blueside Jazz Club“: uno spazio intimo e accogliente, con una trentina di posti al secondo piano dello store Blueside di via Oberdan "dove i perugini potranno trovare una nuova offerta culturale, con musica, libri, reading, incontri filosofi, degustazioni, all’insegna dell’arte del vetro soffiato". Così Edoardo Tintori ha presentato la stagione, nuovo passaggio per Steroglass, azienda perugina leader nella produzione di vetro soffiato per applicazioni scientifiche, dopo la nascita nel 1959, il successo, il marchio Blueside Emotional Design e lo store in centro. "Ci guida l’emozione, la musica ha sempre ispirato ogni prodotto" ha aggiunto il Ceo Roberto Falocci che con Lisa Falocci (marketing manager) ha reso omaggio al sindaco Andrea Romizi con un oggetto di design, una tromba in vetro borosilicato (nella foto). "Perugia ha bisogno di bellezza e sperimentazione" ha commentato Romizi. Sarà un jazz club ’etrusco-newyorchese’ con ogni evento accompagnato da specifici oggetti di vetro. Si parte il 9 marzo alle 21 con “Note di blues“ , il 20 aprile “Di guerra e di amore. I cantautori raccontano“, spettacolo di letture e canzone d’autore con I Gian De Brughi. “Seduzioni alchemiche“ è l’intrigante esperienza sensoriale dedicata a olii essenziali e acque aromatizzate del 18 maggio, poi dal 18 al 20 luglio, durante Umbria Jazz, “Note di Vetro“ con musicisti perugini. Si riparte il 21 settenne con la mostra “Al di là del sogno“ di Anna Lepri, pittrice di nuvole e vento, il 12 ottobre l’omaggio dei cantautori agli ultimi con “Gocce di splendore“ e dal 9 novembre un’altra mostra, “Mondi“ dipinti e poesie di Adele Rugini. Il 16 novembre ecco “Filosofi per una sera“, finale il 14 dicembre con “The Soulfather“.

Sofia Coletti