La solidarietà gira su due ruote. Tornano i motociclisti per la ricerca

Dopo Only Wine torna ad aprirsi al pubblico il giardino di palazzo Vitelli a Sant Egidio e lo fa per una manifestazione che da anni raccoglie centinaia di motociclisti "gentiluomini" impegnati per beneficenza. Domenica 19 maggio- in contemporanea mondiale con oltre 100 paesi tra cui l’Italia, presente con 51 città- l’associazione "Ferro e Motus" ripropone a Città di Castello il "Distinguished Gentleman’s Ride", un evento che riunisce motociclisti in stile classico e vintage per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. La manifestazione, fondata nel 2012 a Sidney, ha raccolto una somma di 45 milioni di dollari che sono stati investiti per fini benefici in molte nazioni, tra cui l’Italia, attraverso la fondazione Movember. "Quest’anno è la decima edizione della manifestazione che si svolge Città di Castello - dichiara il presidente Matteo Barbagli - e la Ferro e Motus ha messo in campo tutte le risorse possibili per organizzare una manifestazione degna dell’anniversario che, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio si svolgerà per l’intrattenimento degli ospiti motociclisti nel prestigioso Parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio". Il raduno delle moto invece avverrà nella vicina piazza Garibaldi con un programma che inizia dalle ore 9 di domenica 19. Attese una moltitudine di moto, di tutti i tipi, dalle più recenti a quelle d’epoca, mentre alle ore 11 la partenza del tradizionale "corteo motociclistico" verso Citerna, Anghiari e Sansepolcro con rientro a Piazza Garibaldi alle ore 13 circa.

La manifestazione proseguirà con l’intrattenimento dei partecipanti all’interno del Parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio in una cornice "mozzafiato" dove saranno presenti alcuni brand attinenti allo stile delle due ruote come "barber shop", Valtiberino Whisky e Cigar Club, espositori di prodotti artigianali, oltre che un’area ristoro attrezzata con "Food Truck" mentre durante il pomeriggio, si esibirà il gruppo musicale "Principi di Galles". In questo contesto, ed in particolare all’interno del Parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, dove si terrà l’intrattenimento con ingresso libero, la cittadinanza è invitata a partecipare per trascorrere una giornata unica all’insegna della beneficenza. "La Ferro non crea solo special ed eventi – sottolinea Francesco Nocchi, socio storico dell’associazione - crea nuove strade da percorrere. Ad oggi l’associazione conta più di 60 soci dai 16 ai 70 anni e ovviamente anche alcune donne".