La società “Fijkam“ vince premi a raffica

PANICALE - Un vero successo quello della società sportiva di Tavernelle nelle arti marziali federali Fijlkam con il ‘Premio Giaverina 2024’. Il premio giovani è andato proprio all’Asd Yamaguchi (società che ha tesserato più preagonisti). Il premio speciale come tecnico al maestro Enrico Tempesta (nella foto) per i risultati conseguiti nella stagione sportiva 2023/24 (prima società in Umbria, settimo posto nella classifica Generale e 17esimo nel quadriennio Olimpico su oltre 800 società). Premio campioni a scuola a Federico Binaglia (campione italiano con media liceo scientifico 8.7). Premio Umbria d’oro (per i medagliati ai Campionati italiani) a Federico Binaglia, Veronica Fuso, Giulio Bosetti, Claudia Cristache, Giulia Bennati. Premio Umbria di bronzo (atleti dal 5 al 7 posto al Campionato italiano) a Cristiano Rossi, Emma Cosco, Mara Babei, Carolina Cicchinelli, Mattia Mozzillo, Vittoria Ceccarelli.