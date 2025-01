La sindaca Ferdinandi in visita a Umbra Acque

E’ stata “una visita estremamente gradita” quella che la sindaca, Vittoria Ferdinandi, accompagnata dal capo di gabinetto Andrea Ferroni, ha effettuato ieri nelle sedi principali di Umbra Acque, a Ponte San Giovanni e Santa Lucia. La prima cittadina è stata accolta dal presidente della società, Filippo Calabrese, dall’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, da rappresentanti del consiglio di amministrazione, management, Rsu e maestranze. “Tengo molto a Umbra Acque, una partecipata che ha un ruolo cruciale nella gestione di una risorsa vitale come l’acqua e che lo esercita con risultati molto positivi”, ha detto la sindaca.

Il benvenuto alla prima cittadina è stato dato dal presidente Calabrese, che ha sottolineato “come con la nuova amministrazione cittadina, ci sia stato da subito un dialogo partecipativo e proficuo. Collaborazione e attenzione reciproca ai temi più urgenti e a quelli sul tavolo della programmazione, sono stati la caratteristica principale di questi primi mesi di lavoro comune”.

Nel corso della visita l’ad Buonfiglio ha illustrato i principali dati e risultati aziendali. L’ad Buonfiglio ha colto l’occasione per fare inoltre “un bilancio del percorso nel territorio gestito dalla società, in termini di servizio reso alla comunità di un bene essenziale come l’acqua. Non possiamo non sottolineare quanto Umbra Acque sia attenta ai bisogni e alle esigenze delle comunità, il tutto sotto lo ‘sguardo di cura’ della sindaca che ringraziamo di essersi soffermata con attenzione sul lavoro che svolgiamo ogni giorno, di averci garantito la sua vicinanza e l’apprezzamento per la qualità del servizio e per le iniziative di welfare che mettiamo in campo. Senza infine dimenticare il percorso verso la creazione della ‘società benefit’ che la prima cittadina ha molto apprezzato”.