La sindaca alla Gesenu: "Ambiente, sfide decisive"

La sindaca Vittoria Ferdinandi, ha visitato la sede di Gesenu e l’impianto di raccolta rifiuti di Ponte Felcino, accompagnata dal capo di Gabinetto, Andrea Ferroni, e dall’assessore all’Ambiente, David Grohmann. "Ho ricevuto spesso apprezzamenti sulla professionalità e la costante presenza sul territorio di Gesenu - ha detto la prima cittadina –. Questa azienda dimostra ogni giorno di essere un punto di riferimento per la città, e la sua capacità di innovare e migliorarsi è un valore per tutta la comunità. Le partecipate, come dice la parola stessa, rimandano a un principio fondamentale: la sinergia. È necessario costruire una visione comune tra Comune e Gesenu per affrontare con decisione le sfide ambientali". Ferdinandi ha ribadito che il tema ambientale deve tornare al centro dell’agenda politica e sociale, e che la chiave per un futuro sostenibile è la sensibilizzazione culturale: “L’educazione ambientale deve partire dai più giovani: dobbiamo lavorare nelle scuole, affinché i bambini diventino ambasciatori della sostenibilità e del corretto conferimento dei rifiuti". La delegazione ha poi visitato il polo impiantistico di Ponte Rio.