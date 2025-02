PERUGIA “La sicurezza sul lavoro in 30 scatti”. E’ il titolo della mostra inaugurata nei giorni scorsi alla Rocca Paolina. L’esposizione, che rimarrà visitabile fino al 16 marzo, rientra nell’ambito del progetto di prevenzione “Donne sicure in cantiere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in un’ottica di genere” a cura di Inail Umbria e degli enti bilaterali per l’edilizia del territorio regionale, Cesf di Perugia e Tesef di Terni, in collaborazione con l’Ance. L’obiettivo è chiaro: diffondere la cultura della prevenzione della salute e della sicurezza nel lavoro, fattore che concorre a definire un mindset collettivo abilitante nell’operare in settori produttivi, come quello delle costruzioni, che presentano un elevato rischio infortunistico e a valorizzare l’ingresso e la presenza delle donne in un ambiente operativo tradizionalmente a prevalenza maschile. "Nei cantieri – riportano gli Enti - sono presenti ancora poche donne, una ogni dieci addetti, e l’intera filiera che comprende anche le figure tecnico professionali conta il 12% di lavoratrici. Gli infortuni in rosa nel settore delle costruzioni sono circa 700 all’anno a livello nazionale, avvengono per lo più in occasione di lavoro, riguardano personale dipendente e colpiscono maggiormente le fasce di età tra 45-59 anni". "Purtroppo l’Italia e il nostro territorio umbro – sottolinea l’assessore Andrea Stafisso – sono affetti dalla piaga degli incidenti e dalle morti sul lavoro. Non dobbiamo mai abbassare la guardia".